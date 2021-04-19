Yok böyle acı! Kazada ölen bebeğini kucağında götürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kazaya karışan Murat A. ise karakola götürüldü. Kazada yaralanan Demir bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.