Yurt dışından kaçak getirilen otomobil parçalarına el konuldu

Nilüfer İlçesinde faaliyet gösteren, M.A'ya ait iş yerine baskın düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan baskında, Bulgaristan ve Gürcistan'dan getirildiği tespit edilen araçların tamamen veya kısmen parçalanarak parçalarının yurt içinde kaza yapan araçlara aktarıldığı, yine yurt dışından getirilen bazı araçların ise kesilip Türkiye'de kaza yapan araçlarla birleştirilerek kaçakçılık suçu işlendiği ortaya çıktı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri toplamda 3 Milyon Lirayı bulan, yurt dışından getirilen araçların parçaları ile yapılmış lüks binek araç, Yurt dışından getirilmiş ve parçaları sökülerek başka araca aktarılmış gümrük kaçağı lüks binek aracın iskelet kısmı ve aksamları, Yurt dışından getirilen araçların parçaları ile yapılmış lüks SUV araç, Yurt dışından getirilmiş ve parçaları sökülerek başka araca aktarılmış gümrük kaçağı lüks SUV aracın iskelet kısmı ve aksamları, 2 adet lüks araç motoru, 2 adet lüks araç şanzımanı ele geçirildi.

Emniyete getirilen, M.A. , B.S. ve Ö.S.'nin ise sorgulanmasına devam edildiği öğrenildi.