10 yıldır ters lalelerin izinde

Mersin'de yaşayan mali müşavir ve gazeteci Ali Doğan (54) 10 yıldır endemik bitki olan ters lalelerin izini sürerek Toroslar da yetiştirilmesi için önderlik yapıyor. Ali Doğan 10 yıl önce Hakkari'de gördüğü ters laleler kendisinde tutku haline geldi. İlk iş olarak yaşadığı Mersin'e bu lale tohumlarını getirmek oldu. 8 yıl önce Mersin'in Ayva Gediği yaylasında ters laleleri yetiştirdi. Bu lalelerin bin 100 metre üstü arazide ve geçirgen toprak ta yetiştiğini belirten Doğan, "Türkiye'nin endemik çiçeği, ters lalelerin izinde" adında dergi ve kitap çalışması yaptı.

TÜRKİYE'YE YAYILMASINI SAĞLIYOR

Ali Doğan, Hakkari, Batman, Elazığ, K.Maraş, Van, Muş, Ş.Urfa, Diyarbakır ve Denizli'nin bozkurt ilçelerinde ters lalelerin izini sürdüğün söyledi. Soğanın sökülmesinin 60 bin 163 lira cezası olan ters lalelerin 20 gün çiçek ömrü olduğunu da belirten Doğan, "Bu laleler ilklim durumuna göre mart ayından mayıs ayına kadar önce ılıman sora sert yerlerde açıyor. Ben lalelerin tanıtımın yaparak ve kamuoyunun dikkatini çekerek bazı yerlerde festivalinin düzenlenmesi sağladım. Denizli'nin Bozkurt, Elazığ'ın Arıcak ve K.Maraş'ın Ekinözü ilçelerinde düzenlenen festivaller süreklilik arz etmedi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

BİNLERCE TOHUM SERPTİM

Bundan sonra hayatını ters lalelere adadığını da belirten Ali Doğan, "Doğal olarak tohumlardan yetişir. 3 yılda çiçek açmaya başlıyor. Özel üretimlerde soğanı ekimi son bahar aylarında yapılıyor. Toros dağlarına. 2 in 500 rakımına binlerce tohum serptim. Gelecek yıl Hatay Amanos dağlarına 100 tane ekeceğim" dedi. Ters lalelerin Anadolu'ya yayılmasını sağladığını kaydetti.

DENİZLİ'YE BALKANLARDAN GELMİŞ

Ali Doğan ters lalelerin Denizli'nin Bozkurt ilçesi Hayrettin Köyü'nde vatandaşlar tarafından yetiştirildiğini söyledi. Bu lalelerin ilaç sanayinde kullanıldığını da belirten Doğan, "Bu köye gittim. Lalelerin nereden geldiğini araştırdım. Balkan Harbi sırasında balkandan bu köye göçen insanlar getirmiş. Çok ilginç" diye konuştu.

TANESİ 10 LİRADAN SATILIYOR

Doğa tutkunu Ali Doğan lale soğanlarının tanesini önceki yıllarda Hollanda'lı bir firma tarafından tanesinin 10 liradan alındığını da söyledi. Şu anda Ş. Urfa'nın Siverek ilçesi Oltu köyünde tarımsal amaçlı yetiştirildiğini son olarak ta Elazığ'ın Arıcak ilçesi Saman Köyünde tarlalarda ekilerek 3 kişinin üretimine başladığını kaydetti. Doğan yaptığı çalışmalarda halkı bilinçlendirdiğin de vurgu yaptı.