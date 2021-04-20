18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 18 yaş altı çocukların sokağa çıkabileceği saatler ve günler

Çocuğu olan aileler, 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı konusunda araştırmaya koyuldu. Havaların güzelleşmesi nedeniyle çocukları evde tutmak hayli zorlaştı. Bu sebeple çocukların hangi saatlerde dışarı çıkabilecekleri merak edildi. Küçük çocuğu olan aileler çocuklara park izni olup olmadığını merak etti. "18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi saatleri ve günleri kapsıyor?" sorusuna yanıt geldi. İşte 18 yaş altı çocukların sokağa çıkabileceği saatler ve günler…

ÇOCUKLAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede 18 yaş altı gençlerin ve çocukların sokağa çıkma yasağı belirlendi. 18 yaş altındakiler hafta içi saat 14:00'ten itibaren dışarı çıkabiliyor. Saat 18:00'de ise çocukların sokağa çıkma yasağı tekrar başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar ise 10:00-14:00 saatleri arası dışarı çıkma iznine sahip. Bu saat aralığında çocuklar ve gençler dışarı çıkabilecek ancak toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI

Ayrıca hem hafta içi hem de hafta sonu 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması da yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla yüz yüze eğitime devam edilen sınıf seviyelerine de destekleme kurslarına devam eden 18 yaş altı öğrencilerin durumlarını belgelendirme şartıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilecekleri ifade edildi.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT İZNİ

18 yaş altındaki bireyler veli veya vasileriyle, sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar dahilinde şehirlerarası seyahat edebilecekler.