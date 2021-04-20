23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi! 23 Nisan’da ne oldu?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile birlikte çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kaldı. 1921 yılından itibaren Milli Bayram olarak kutlanmaya başlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamı ve önemi sorgulanmaya başlandı. Bu bakımdan; 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan'ın anlamı ve önemi nedir? 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlam ve önemi merak ediliyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen bu tarih ile birlikte 23 Nisan'da ne oldu sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs pandemisi gölgesinde geçecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemi ve anlamı nedir? 23 Nisan'da ne oldu? İşte tarihçesi…

23 NİSAN NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.