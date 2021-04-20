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Haberler Yaşam Haberleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi! 23 Nisan’da ne oldu?
Giriş Tarihi: 20.4.2021 11:54 Son Güncelleme: 20.4.2021 11:55

anlamı ve önemi! 23 Nisan’da ne oldu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi | 23 Nisan’da ne oldu?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile birlikte çocuklara armağan ettiği 'na az bir zaman kaldı. 1921 yılından itibaren Milli Bayram olarak kutlanmaya başlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamı ve önemi sorgulanmaya başlandı. Bu bakımdan; ? 23 Nisan'ın anlamı ve önemi nedir? 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği anlam ve önemi merak ediliyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen bu tarih ile birlikte sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs pandemisi gölgesinde geçecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemi ve anlamı nedir? 23 Nisan'da ne oldu? İşte tarihçesi…

23 NİSAN NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi | 23 Nisan’da ne oldu?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği , 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi | 23 Nisan’da ne oldu?

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.

Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi | 23 Nisan’da ne oldu?

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan , her yıl yurt içinde ve yurtdışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi | 23 Nisan’da ne oldu?

23 NİSAN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden , her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi | 23 Nisan’da ne oldu?

Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamı ve önemi! 23 Nisan’da ne oldu?
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