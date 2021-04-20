23 yıl askerden kaçan adam ikinci kez yakalandı!

İstanbul'da yakalanıp bırakılan 43 yaşındaki Nihat Aladağ, 1998 yılı Nisan ayında asker olmak için yoklamaya girdi. Trabzon 48. İç Güvenlik Tugay Komutanlığı'nı atanan genç adam acemi birliği bittikten sonra 19 Mayıs 1998 tarihinde teslim olması gerekirken komutanlığa teslim olmadı.
YAKALANDI, SERBEST BIRAKILDI
Yıllarca firar olarak yaşayan Diyarbakır'lı genç adam, tam 18 sene sonra İstanbul'da yapılan bir denetim sırasında yakayı ele verdi. Emniyet güçleri tarafından 6 Nisan 2016 günü Kadıköy Askerlik şubesine götürüp teslim edilen genç adam, iki gün yol süresi hakkı tanımlanarak serbest bırakıldı.
İKİNCİ KEZ YAKALANDI
Birlik Komutanlığına en geç iki gün sonra katılım yapması gereken Nihat Aladağ yeniden firar etti. Bu sırada Trabzon'da bulunan Güvenlik Tugay Komutanlığı, Şırnak Uludere ilçesine konuşlandırıldı.
Genç adam hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Bu kez 5 sene sonra yakayı ele veren Aladağ, geçtiğimiz günlerde yeniden yakalandı. Genç adam şubesine teslim edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yıllarca askerlik mesleğinin yerine getirmeyerek firar eden genç adam hakkında dava açtı.