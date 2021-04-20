23 yıl askerden kaçan adam ikinci kez yakalandı!

İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Birlik Komutanlığına en geç iki gün sonra katılım yapması gereken Nihat Aladağ yeniden firar etti. Bu sırada Trabzon'da bulunan Güvenlik Tugay Komutanlığı, Şırnak Uludere ilçesine konuşlandırıldı.

Genç adam hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Bu kez 5 sene sonra yakayı ele veren Aladağ, geçtiğimiz günlerde yeniden yakalandı. Genç adam şubesine teslim edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yıllarca askerlik mesleğinin yerine getirmeyerek firar eden genç adam hakkında dava açtı.