4 aylık Asya bebek KADES sayesinde kurtuldu





ORGANİZE HAREKET ETTİLER

Mahkeme bebeği görmesi için görüş onayı vermişti. O gün annesi Şaziye Sözen ve ablaları Aysun Doğan ve Aslı Tamer ile geldi. Gözü sürekli camdaydı. Annem ve dayımı oyalayıp bebeği camdan kaçırıp, jiletli tel örgünün üzerinden tanımadığım bir adama verdi. Üç dört araçla konvoy halinde kaçırdılar bebeğimi. Uzaklaştırma kararı olduğu için ben üst kattan kamera ile izliyordum onları.