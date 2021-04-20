5 aylık Teoman koronayı yendi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Geniş VSD + İleri Mitral yetersizlik nedeniyle tedavi gören Teoman bebek, bu sırada koronavirüse yakalanmıştı. 4 aylık bebek, bir ay içinde, önce koronayı sonra kalp kapağı yetmezliğini yendi.

Teoman'a, hastane bünyesindeki, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Ekibi tarafından Geniş VSD + İleri Mitral yetersizlik nedeniyle VSD kapama + Mitral kapak posterior liflet anüloplasti ameliyatı yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Teoman'ın koronavirüsü yendiği ve ameliyatın da başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 aylıkken Geniş VSD + İleri Mitral yetersizlik nedeniyle operasyon planladığımız hastamız Teoman bu dönemde Koronavirüs (Covid) hastalığına yakalanmıştı. Öncelikle Pediatrik Covid servisine yatırılarak Covid tedavisi yapılan hastamız Teoman'a taburcu olduktan 1 ay sonra 5 aylıkken VSD kapama + Mitral kapak posterior liflet anüloplasti ameliyatını başarıyla uyguladık. Teoman'ın VSD'si inletten outlete uzanan 6-7 mm eninde ve 12-15 mm uzunluğunda oldukça genişti. Bu kadar geniş bir VSD nedeniyle sol ventrikülü dilate olmuştu. Bu dilatasyona bağlı olarak Mitral kapakta ileri derecede yetersizlik gelişmişti. VSD+Mitral yetersizlik nedeniyle kilo alamayan Teoman 5 kg ağırlığındaydı. Geniş VSD'yi PTFE yama ile kapattıktan sonra dilate olan mitral kapak posterior liflete C-anüloplasti yaptık. Mitral yetersizliği düzelen ve VSD'si kapanan 5 aylık hastamız Teoman tamamen sağlığına kavuşarak taburcu oldu."