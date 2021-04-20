50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı sırası hangi grupta? 50-55 yaş arası için aşı sırası geldi mi?

Bakan Koca'nın 55 yaş üzerine aşı çağrısının ardından 55 yaş üstü vatandaşlar hastanelere koştu. 50-54 yaş aralığındakiler ise kendilerine ne zaman sıra geleceğini araştırdı. Aşı tedarik koşullarına göre aşı sırasının daha hızlı şekilde geleceği bildirilirken, bazı meslek gruplarının öncelikli olduğu duyuruldu. "Herhangi bir öncelik grubunda olmayan ancak aşı olmak isteyen 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?" sorusuna Bakan Koca'nın açıklamaları cevap kazandırdı. İşte "Aşı sırası hangi grupta? 50-55 yaş arası için aşı sırası geldi mi?" sorularının yanıtı…

50-54 YAŞ ARASI NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Aşı uygulanacak grup sıralamasında 2. Aşamaya gelindi. Öncelikli grupların yanı sıra yaş sırasına göre 65 yaş üstünden itibaren aşılama çalışmalarına başlanmıştı. 60-64 yaş arası aşılama işleminin de tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 55 yaş üstünün de aşılanabileceğini ilan etti. 50 yaş üstü ne zaman aşılanacak sorusuna ise net bir tarih verilmedi. Konuyla ilgili detaylı açıklama bekleniyor.

50-55 YAŞ ARASI İÇİN AŞI SIRASI GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Koca, Haziran sonuna kadar 40 yaş üzerine dek aşı uygulamasının gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Buradan hareketle 50-55 yaş arası için aşı sırasının Mayıs ayı içinde gelmesi ön görülüyor. Aşı miktarının artması halinde daha önce aşılanacakları ifade ediliyor.