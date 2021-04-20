9 bıçak darbesine 17 yıl istendi

Olay, 9 Aralık 2020'de Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çiçekçi, ev arkadaşı ve evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Özel ile yemek yiyip alkol aldı. Bir süre sonra Çiçekçi ve Özel arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ufuk Özel'in boğazını sıktığı Çiçekçi, baygınlık geçirdi. Özel, ardından mutfak tezgahından aldığı bıçakla Çiçekçi'yi boğazından ve karnından 9 bıçak darbesiyle yaraladı. Evin penceresinden kaçarak canını kurtaran Çiçekçi, özel hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ufuk Özel ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çağla Çiçekçi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcılığın soruşturmayı tamamlamasının ardından Ufuk Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ufuk Özel'in de şikayeti üzerine Çiçekçi hakkında, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. DHAÇAĞLA Çiçekçi, önümüzdeki günlerde Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak dava öncesi DHA'ya konuştu. Olay gününü anlatan Çiçekçi, "Ufuk Özel, o gün ev arkadaşımla eve gelecekti. Onlar gelince yemek yiyecektik. Sohbet sırasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca evden gitmesini isteyince yükseldi ve boğazımı sıktı. Ben bayılmışım. Ayıldığımda salondaydım ve o sırada beni bıçaklamış. Onun elinde bıçak ve kanları görmüştüm ve ağlıyordu. O an korktum ve kendimi camdan aşağıya attım. O şekilde kurtuldum zaten. Onun haricinde başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.