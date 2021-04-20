Adana'da dehşet veren olay: Sevgilisini taksiye aldı diye...

Dehşet veren olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Erhan Sarıkaya'nın yanına gelen iki kişi onu bıçaklayıp yüzüne de tiner dökerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.