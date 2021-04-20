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Giriş Tarihi: 20.4.2021 09:03 Son Güncelleme: 20.4.2021 09:16

'da dehşet veren olay: Sevgilisini taksiye aldı diye...

İHA
Adana'da dehşet veren olay: Sevgilisini taksiye aldı diye...

’da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişi, kız arkadaşını aracına aldığı gerekçesiyle taksiciyi kardeşiyle birlikte bıçaklayıp yüzüne tiner döküp kaçtı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı...

Dehşet veren olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Erhan Sarıkaya'nın yanına gelen iki kişi onu bıçaklayıp yüzüne de tiner dökerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Taksicinin tiner döküldüğünü söylediği yüzü şişti. Bacağından da bıçaklanan taksi şoförü olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taksicinin alınan ifadesinde bir gün önce bir kadını aracına aldığını olay günü de yanına gelen iki kardeşten birinin "Sevgilimi neden taksine aldın" diyerek kavga çıkartıp bıçaklayıp yüzüne tiner döktüğünü söylediği öğrenildi.

Adana'da taksiciye tinerli bıçaklı saldırı | Video

Polis olaydan sonra zanlıları yakaladı.

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Adana'da dehşet veren olay: Sevgilisini taksiye aldı diye...
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