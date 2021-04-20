Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (20 Nisan Salı) – Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?
Giriş Tarihi: 20.4.2021 14:36

AFAD ve Kandilli Rasathanesi (20 Nisan Salı) – Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 20 Nisan Salı – Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?

Son dönemde ülkemizde art arda sarsıntılar yaşanıyor. Bu durum en ufak sarsıntı da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu sorularını da beraberinde getirdi. tarafından güncel olarak yayınlarken en son deprem nerede oldu sorusu da yanıt buldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 20 Nisan 2021!

Son depremler milyonlarca vatandaşın en güncel araştırdığı konuların başında geliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahi Kandilli ve AFAD'ın yayınlandığı son depremler listesine bakılıyor. Özellikle son dönemde ülkemizde artan sarsıntılar, vatandaşların konuyla ilgili araştırma yapmasına neden oluyor. İşte 20 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler verileri!

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile Türkiye'de gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü, derinliğini ve birçok bilgiyi öğrenmek mümkün.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKADAŞINA GÖNDER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (20 Nisan Salı) – Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA