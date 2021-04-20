Alanya’da Covid-19 vakası görülen apartman karantinaya alındı

Antalya'nın Alanya İlçesinde birden fazla Covid-19 vakası görülen apartman 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Alanya İlçe Hıfzısıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada Şekerhane Mahallesinde bulunan bir apartmanın birçok dairesinde Covid testi pozitif kişinin olması nedeniyle karantina başlatıldığı bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Covid vakaları ile ilgili olarak apartmanda kümelenme görülmesi nedeniyle söz konusu binaya 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 15.00'e kadar 10 gün süreyle giriş ve çıkışların durdurulmasına, karantina tedbirlerinin uygulanmasına, karantina tedbirleri uygulanan binada bulunan resmi ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince idari izinli sayılmalarına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereği idari para cezası ve ayrıca konusu suç teşkil eden hareketlere ilişkin olarak ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince işlem uygulanmasına karar verilmiştir."