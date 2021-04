Ali, ailesinin sesi olmak istiyor

Muğla Ula'ya 45 km uzaklıktaki yolları dik ve virajlı Turgut Mahallesi'nde, 10 yıl önce evlenen Ömer ve Ummuhan Samut çifti, doğuştan konuşma ve işitme engelli. Orman köyünde herkesten uzak bir hayat süren Samut çiftinin, kızları Toprak 9 yıl önce sağır ve dilsiz olarak dünyaya geldi. Erkek kardeşi Ali (5) de işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ameliyatla duyabilme, konuşabilme imkanı olan sadece Ali var. Onun tek isteği, bir ses duymak, bir kelime konuşmak. Samut çifti evlendikten sonra Ummuhan Samut'un annesi Ayşe ve babası Salih Durmaz'la birlikte yaşamaya başladı. Derme çatma bir kulübede yaşayan ailede sadece 73 yaşındaki Ayşe nine ve 92 yaşındaki Salih dede duyabiliyor. Ailenin iletişimini Ayşe nine sağlıyor, geçim yükünü ise Salih dede çekiyor. Hiçbir geliri olmayan işitme engelli baba Ömer, orman ve inşaatta günlük iş bulursa çalışıyor. 4'ü engelli 6 kişilik geniş aile, emekli maden işçisi Salih dedenin yaklaşık 2 bin lira maaşıyla yaşam mücadelesi veriyor. Evdeki iletişimi sağlamaya çalışan Ayşe nine, elinden geldiği kadar işleri çekip çeviriyor. Ayşe nine, "Eşimin emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz. Çocuklar eğitim almakta çok sıkıntı yaşıyor" dedi.