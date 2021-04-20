Bizleri yetiştiren, büyüten ve üzerimizde büyük emekleri bulunan annelerimiz için kutlanan önemli ve kıymetli bir gün olarak kabul edilen Anneler Günü ne zaman sorusu yanıt buldu. Dünyada farklı tarihlerde kutlanan bu tarih ülkemizde Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacak. Anneler Günü'nün ortaya çıkış tarihçesi ile ilgili ise pek çok rivayet bulunmaktadır. Bunlar arasında en bilineni ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli kadının, vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemesi ile ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan; Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl 2021 Anneler Günü ayın kaçında? İşte tarihçesi…

Ülkemizde her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu özel ve anlamlı gün için hediye alıp annelerini mutlu etmek isteyenler hediye önerilerini araştırırken hazırlıklar ise şimdiden başladı. Dünyada farklı tarihlerde kutlanan 2021 Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü ayın kaçında, tarihçesi nedir?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 tarihinde kutlanacak. Dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Danimarka, Venezuela gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacak.