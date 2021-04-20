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Giriş Tarihi: 20.4.2021 11:22

ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl 2021 Anneler Günü ayın kaçında?

Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl 2021 Anneler Günü ayın kaçında?

Bizleri yetiştiren, büyüten ve üzerimizde büyük emekleri bulunan annelerimiz için kutlanan önemli ve kıymetli bir gün olarak kabul edilen ne zaman sorusu yanıt buldu. Dünyada farklı tarihlerde kutlanan bu tarih ülkemizde Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacak. Anneler Günü'nün ortaya çıkış tarihçesi ile ilgili ise pek çok rivayet bulunmaktadır. Bunlar arasında en bilineni ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli kadının, vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemesi ile ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan; , hangi tarihte? Bu yıl 2021 Anneler Günü ayın kaçında? İşte tarihçesi…

Ülkemizde her yıl Mayıs ayında kutlanan ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu özel ve anlamlı gün için hediye alıp annelerini mutlu etmek isteyenler hediye önerilerini araştırırken hazırlıklar ise şimdiden başladı. Dünyada farklı tarihlerde kutlanan 2021 , hangi gün? Anneler Günü ayın kaçında, tarihçesi nedir?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 tarihinde kutlanacak. Dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Danimarka, Venezuela gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl 2021 Anneler Günü ayın kaçında?

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl 2021 Anneler Günü ayın kaçında?

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl 2021 Anneler Günü ayın kaçında?

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

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Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl 2021 Anneler Günü ayın kaçında?
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