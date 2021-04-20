Berber dükkanında dehşet! 'Kayınvalidene o tapuları vereceksin'

Olay, saat 17.00 sularında Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförü Nida Ergin (43) işyerinde çalıştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"KAYINVALİDENE O TAPULARI VERECEKSİN"

Ağır yaralanan Ergin, sağlık ekiplerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin Ergin'i bıçakladıktan sonra "Kayınvalidene o tapuları vereceksin" şeklinde bağırdığı ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.