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Giriş Tarihi: 20.4.2021 20:20 Son Güncelleme: 20.4.2021 20:26

dükkanında dehşet! 'Kayınvalidene o tapuları vereceksin'

DHA
Berber dükkanında dehşet! 'Kayınvalidene o tapuları vereceksin'

'de erkek kuaförü olan Nida Ergin, iş yerinde çalıştığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Ergin'in, aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandığı aktarıldı. Saldırganın ise Ergin'i bıçakladıktan sonra "Kayınvalidene o tapuları vereceksin" şeklinde bağırdığı öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sularında Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförü Nida Ergin (43) işyerinde çalıştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"KAYINVALİDENE O TAPULARI VERECEKSİN"

Ağır yaralanan Ergin, sağlık ekiplerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin Ergin'i bıçakladıktan sonra "Kayınvalidene o tapuları vereceksin" şeklinde bağırdığı ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Berber dükkanında dehşet! 'Kayınvalidene o tapuları vereceksin'
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