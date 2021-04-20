Beyoğlu’nda gece baskını! 14 kişiye 51 bin lira ceza yazıldı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken işyerleri ve eğlence mekanlarını tek tek denetledi. Denetimler sırasında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanının açık olduğunu tespit edildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ VE FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Mekana baskın düzenleyen Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 14 kişinin sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi. İçeride bulunan 14 kişiye toplamda 51 bin 296 TL cezai işlem uygulandı. Mekan sahibi gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, ruhsatsız olduğu öğrenilen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.