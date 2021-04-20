Bölgeye yayılan evlat nöbetleri PKK’yı panikletiyor

Diyarbakır'da başlayan Şırnak, Van, Hakkâri ve Muş'a yayılan evlat nöbetleri ile panikleyen terör örgütü PKK, kandırıp dağa kaçırdığı çocukları HDP il binaları önünde eylem yapan annelere karşı kullanmaya başladı. Şeyma Ceylan Tekin, İstanbul Sultanbeyli Anadolu Lisesini bitirdikten sonra kazandığı Balıkesir Üniversitesi'nde sosyoloji bölümüne kayıt yaptırdıktan 2 gün sonra terör örgütü PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı.

Kızının önce Suriye'nin Kobani kentine ardından da Kuzey Irak'taki kamplara götürüldüğünü öğrenen anne Türkan Mutlu, Ceylan'a ulaşamadı. Yıllardır kızından haber alamayan anne, Diyarbakır'daki eyleme katılan ilk annelerden biri oldu. Anne Türkan Mutlu'nun her defasında 'teslim ol' çağrısında bulunduğu kızı Ceylan Tekin'i yanına bıraktıkları M16 silahla terör örgütü PKK kendi yayın organında çıkartıp konuşturdu. Bölgedeki terör uzmanları, açıklamalarda bulunduğu sırada sık sık sağına-soluna bakıp konuşan Ceylan Tekin'in baskı altında olduğu ve zorla yayına çıkarıldığına dikkat çektiler.

"PKK NE YAPRASA YAPSIN, KAZANAN ANNELER OLACAK"

Yıllar sonra kızını gördüğünü belirten anne Türkan Mutlu, SABAH'a konuştu. Kızının kendisine çok bağlı olduğunu belirten anne Mutlu; "Ceylan o konuşmayı silah ve baskı sonucu yapmıştır. Benim kızım bunları söyleyecek biri değildir. PKK, çocuklarımızın üzerinden bize baskı yapıp yıldırmak istiyor. Eylem yayılıp büyüdükçe bu yollara yönelmeye başladı. Ama biz Diyarbakır anneleri olarak örgüt ne yaparsa yapsın, hangi yola başvuru yaparsa yapsın çocuklarımızı alana kadar eylemimizi devam ettireceğiz. PKK, eylemde sesi en çok çıkan ailelerin çocuklarını zorla çıkarıp konuşturuyor. Bu yollarla bizi yıldıramayacaklar, bu eylem sonucu kazanan anneler olacak, kaybeden PKK/HDP olacak" ifadelerini kullandı.