‘Böyle bir okul varken özel okul aramaya gerek yok’

Alanya'nın en büyük uygulama anaokulunu hayata geçiren ALKÜ, standartların üstünde verdiği eğitimle göz kamaştırıyor. Verdiği akademik destekli eğitim ile büyük beğeni toplayan ALKÜ Uygulama Anaokulu'nu Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ziyaret etti. Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir ve Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal eşlik ederlerken, ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Onay Budak Kaymaz ile daire başkanları da hazır bulundular.

"ÇOK ETKİLENDİM"

Ziyaret sırasında, ALKÜ Uygulama Anaokulu'nu bir süre gezerek, okulun faaliyetleri hakkında birtakım bilgiler alan Müdür Yılmaz, anaokulunun standartların üzerinde kurulmuş olmasından dolayı çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Yılmaz, "Şu ana kadar gördüğüm anaokullarının arasındaki en iyi anaokulu olduğunu söyleyebilirim. ALKÜ personeli bu standartlarda kurulu bir anaokulu varken, özel bir anaokulu aramalarına gerek olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü işbirliklerine açık olduklarını belirten Yılmaz, anaokulundan çok etkilendiğini ifade ederek, anaokulunun faaliyete geçmesi için emek veren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a ve yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

"HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir de, eğitim camialarının birlikte hareket ederek vatandaşın faydasına olacağı projelerin içinde yer almak istediklerini söyledi. Aydemir, ALKÜ ailesinin her türlü işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

"ÇOCUK ŞENLİĞİ DÜZENLEMEK İSTİYORUZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekter Dr. Sinan Kartal ise, "Pandemiden sonra Alanya İlçe Müdürlüğü ile yerleşkemizde çocuk şenliği etkinliği düzenlemek istiyoruz. Bu etkinliği de her sene ortaklaşa düzenleyip gelenekselleştirerek Alanya'nın faydalanmasını amaçlıyoruz. Bizleri ziyaret ettiğiniz için ve projelerimize destek olduğunuzdan dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.