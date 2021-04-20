Bu yıl Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Mübarek Ramazan ayı yaşanırken "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması nedeniyle İslam aleminde büyük bir yeri vardır. Bu önemli gecede yapılan ibadetler, bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlı olarak ifade edilirken duaların ve tövbelerin de kabul edildiği gece olarak bilinir. Bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı ve faziletinin oldukça büyük olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda; Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2021 Kadir Gecesi tarihi!

Ramazan ayının 26.gününü 27.gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak bilinir. Bu önemli gecede duaların edilmesi, ibadetlerin yerine getirilmesi, Kur'an-ı Kerim okunması gibi ibadetlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimine göre belli oldu. Bu bakımdan; Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tarihi!

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi ne zaman sorusu yanıt buldu. Takvime göre; Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.