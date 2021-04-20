Bu yıl Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayının 26.gününü 27.gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak bilinir. Bu önemli gecede duaların edilmesi, ibadetlerin yerine getirilmesi, Kur'an-ı Kerim okunması gibi ibadetlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimine göre belli oldu. Bu bakımdan; Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tarihi!
Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine göre; Kadir Gecesi ne zaman sorusu yanıt buldu. Takvime göre; Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.
KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2021?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:
"Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu gecede bol bol Kur'an-ı Kerim okumak da, bu yüce kitabın şefaat etmesine sebep olabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz buyururlar ki:
"Kur'an okuyunuz, çünkü O, kıyamet gününde okuyana şefaatçi olarak gelir" 4
Ayrıca bu gecede okunabilecek bir duayı da Peygamberimiz, eşi Hz. Aişe (r.a.)'ye öğretmiştir. Hz. Aişe (r.a.), bunu şöyle anlatır:
Peygamberimize dedim ki:-"Ey Allah'ın Rasıılü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl duâ edeyim?Peygamberimiz:-"Allah'ını sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua et buyurdu."5
KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ
Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."