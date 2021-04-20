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Haberler Yaşam Haberleri Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros hafta içi hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 20.4.2021 15:12 Son Güncelleme: 20.4.2021 15:13

Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte , , , hafta içi hafta sonu bakkal ve !

Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros hafta içi hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!

Hafta içi 81 il genelinde uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağında akşam saatlerine doğru “Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. tarafından yayımlanan genelgede tüm bu soruların yanıtı verilmiş ve 2021 açılış ve kapanış saatleriyle duyurulmuştu. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri araştırmasına çıktı. İşte , , , , , market çalışma saatleri ve tüm detaylar…

Ramazan ayında kısmi kapanma sürecine geçerken hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin 19.00'a alması birçok işletmede olduğu gibi market çalışma saatlerini de etkilemiş oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar "Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer tüm market ve bakkalların çalışma saatleri.

Bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 18 Nisan Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 hafta sonu 10.00- 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek

Bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 18 Nisan Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 18 Nisan Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

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Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros hafta içi hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!
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