Burnuyla tasarım yapıyor

Edirne'de doğuştan Serebral palsi (beyin felci) hastası olan, bu nedenle kol ve bacaklarını kullanamayan Kadir Berke Öz'ün (20), burnunu kullanarak cep telefonunda yaptığı tasarımlar görenleri hayran bırakıyor. Yaşıtları gibi sosyal medyaya giren, görsel tasarım yapan ve afiş hazırlayan Öz, bir yandan iki üniversite okurken, bu yeteneğiyle öğretmen babasının da en büyük yardımcısı oluyor. Öz'ün babası, aynı zamanda kentte bir ortaokulda müdür olarak görev yapan Yakup Öz, oğlunun kendisinin en büyük yardımcısı olduğunu belirtti. DHA