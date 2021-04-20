Bursa’da uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bursa genelinde yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan toplam 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

15 KİLO UYUŞTURUCU BİNLERCE HAP VE 65 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda şahıslar ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 10 kilo 350 gram metamfetamin, 2 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 56.000 adet ecstasy tablet, 56.000 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 6 bin 807 adet captagon, 100 gram kokain, 1 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 11 adet kartuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 65 bin 335 tl banknot ve bir miktar döviz ele geçirildi.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 36 kişi, hakkında hazırlanan evraklarla adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkemelerde 27 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 zanlının ise hakkındaki soruşturmaların devam ettiği belirtildi.