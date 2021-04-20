Bursa’daki dorse faciasında sürücü öldü

Yalova Orhangazi yolu yeni köy yol ayrımında otomobiliyle seyir halinde olan 38 yaşındaki Yakup Işık, aynı yönde seyreden ve süratli olduğu iddia edilen tırın kontrolden çıkması sonucu devrilen dorsenin altında kaldı. Otomobilin kağıt gibi ezilerek hurdaya döndüğü feci kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Tonlarca ağırlığın altında ezilen sürücü kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen otomobil içinden çıkarılamayınca bölgeye vinç gönderildi. Vinç yardımıyla dorsenin altından çıkarılan otomobildeki Yakup Işık'ın feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.