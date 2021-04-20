CHP’den usulsüzce ihraç edilen Uslu YDK’ya başvurdu

CHP İzmir İl Disiplin Kurulu'nun Bornova hakkında karar aldığı 3 dosyadan 2'si de Yüksek Disiplin Kurulu'na gidiyor.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un Güvenlik Amiri A.H hakkında Disiplin Kurulu'nun aldığı 'kınama' kararının ardından CHP İzmir İl Yönetim Kurulu'nun dosyayı Ankara'ya partinin en üst organı Yüksek Didiplin Kurulu'na (YDK) göndermesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekili adayı gösterilen, son mahalli seçimlerde Bornova Belediye Başkan aday adaylığı için müracaat eden Hatice Zeybek Uslu'da İl disiplin kurulunca alınan karara karşı YDK'na başvurdu.

Sosyal medyadan "Kamuoyuna duyurumdur" şeklinde bir açıklama yapan Hatice Zeybek Uslu, İzmir CHP İl Disiplin Kurulu tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde partiden ihraç edildiğini bildirdi.

Kararda suç nedeni ile ihraç kararının birbirinden farklı olduğunu belirten Uslu açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Tedbirli ihracıma sebep olarak savunmaya katılmadığım belirtilmiştir. Tarafıma ulaşan bir tebligat olmadığı için savunmamı yapmaya gidemedim. Bu savunma tarihim bana telefon ve mail ile de bildirilmedi. CHP İzmir İl Tarım Komisyonu Başkanı olmadığım ve bu makamda imişim gibi davrandığım belirtilmiş. İzmir tarımında kendi konularında uzman 20 kişilik bir grubu oluşturduk. 20 kişilik bir grubu da gerektiğinde danışman olarak belirledik. 20 kişilik grubun oy birliği ile Tarım Komisyonu Başkanı olarak seçildim. Yine içimizden bir arkadaşımızı İl Komisyon başkan yardımcısı, bir arkadaşımızı da sekreterya olarak belirledik ve İl Tarım Komisyonu Yürütme Kurulu'nu oluşturduk. İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in daveti üzerine tarımdan sorumlu İl başkan yardımcısı ile birlikte İl' de toplandık. İl başkanının izni ile 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren İl bünyesinde, ilçe örgütlerinde toplantılar yaptık. Alınan kararları raporladık. Tarımdan sorumlu İl başkan yardımcısı aracılığı ile İl Yönetimine ve Büyükşehir'deki ilgili birimlere bu kararları ilettik. Bu görevlendirme ile İzmir genelinde İl Tarım Komisyonu yürütme kurulu olarak 19 ilçede, 17 ilçe başkanını, 10 Belediye Başkanını, 18 Ziraat Odasını, 1 Ticaret Odasını, 5 Kooperatifi olmak üzere 51 toplantı ve ziyaret gerçekleştirdik. İlçe örgütlenmesi bünyesinde de ayrıca Tarım Komisyonu Alt Grupları oluşturarak, öbek çalışmalarının kırsaldaki alt yapısını kurduk." dedi.

YOK SAYILDI

Bütün bu çalışmalarının yok sayıldığını vurgulayan Uslu, "İl başkanı tarafından İl Disiplin Kurulu'na verilen yanlı, yanlış bilgiler ile hakkımda ihraç kararı çıkarılmıştır. İhracıma tedbir de koyup, 2 yıl siyasi çalışma yapmamam için de katkı koymuşlardır. YDK'ya tüm belgeler ile başvurumu yaptım. Hakkımda alınan bu yanlış kararın YDK'dan döneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Hatice Zeybek Uslu, CHP İl Tarım Komisyonu olarak yerelde tarım ile ilgili tutulan raporları kanıt göstermeyi etik bulmadığı için sosyal medyadan paylaşmadığını sözlerine ekledi.