Çıldır Gölünde temizlik seferberliği

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan, masalsı güzelliğinin yanı sıra kışın yüzeyindeki buz kütlesinin kırılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılan, atlı kızaklarla gezintiye çıkılan Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nü kaplayan buzlar havaların ısınmasıyla çözüldü.

Çevresindeki dereler ve su tahliyesini sağlamak için yapılan kanallardaki buzların erimesiyle son günlerde özellikle kıyılarında ve göle su sağlayan akarsularda çöp birikintileri oluştu. Civardaki köylerden dere ve kanallara atılan hayvan gübreleri ile hayvansal atıkların göle ulaşması yüzünden bazı kesimlerinin kirlilikten renginin değiştiği görüldü. Ardahan Valiliği, son yıllarda özellikle ilkbaharda yaşanan bu durum ve yöreye gelen piknikçilerin attığı çöplerin gölü ve çevresindeki doğayı kirletmesinin önüne geçilmesi için harekete geçti. Valilik, göl ve çevresindeki kirlilik sorununun çözümü için ilgili kurumlar ile çalışma başlatacak.

Vali Hüseyin Öner, Çıldır Gölü'nün Ardahan'ın en önemli değerlerinden olduğunu, bunu korumak ve genç nesillere aktarmak için gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi. Özellikle kış turizminde çok önemli yeri olan Çıldır'ın güzelliğini korumak zorunda olduklarını vurgulayan Öner, "Çıldır, Türkiye'nin donma özelliğine sahip en büyük gölü. Bizler birçok aktiviteyi burada planlıyoruz. Tabii ki ilkbahar döneminde bu temizlik konusu daha fazla önem ifade ediyor. Ben tüm vatandaşlarımızdan, özellikle de muhtarlardan duyarlı olmalarını istiyorum. Sadece o bölgede yaşayanlar için demiyorum, günübirlik gelenlerin de böyle bir gölü korumalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çıldır Gölü'ne, eriyen karların suları başta olmak üzere köylerdeki suların tahliyesi için yapılan kanallar ve akar sular aracılığıyla çok sayıda atık geldiğine dikkati çeken Öner, bunun önlenmesi gerektiğini belirtti. Öner; "Gölümüzü korumak istiyoruz. Bu alanda yapacağımız her çalışmayla bu değerimizi korumuş olacağız. Bu bir vicdanı sorumluluk. Çıldır Gölü'nü bize emanet edildiği gibi biz de gelecek kuşaklara emanet edelim. Bunlar, her anlamda büyük değer ifade ediyor. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. Devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla hem sözlü hem de yazışmalarla bu kirliliğin takipçisi olacağız. Gayretlerimiz temiz Çıldır Gölü için." dedi.