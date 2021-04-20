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Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:19

'de yükümlülere Ramazan yardımı

ABİDİN YEL
Cizre'de yükümlülere Ramazan yardımı

'ın İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle 50 yükümlü ailesine gıda yardımı yapıldı.

Cizre'de hükümlülerin meslek sahibi yapılması, yeniden hayata kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje ve başarılı çalışmalarla gündeme gelen Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında 50 aileye gıda yardımı yapıldı. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptığı işbirliği kapsamında denetimli serbestliğe tabi olan ihtiyaç sahibi yükümlülere Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi yardımı yapıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert'in koordinatörlüğünde Cizre Kızılay Şubesi ile yapılan iş birliği sonucu denetimli serbestliğe tabi olan ihtiyaç sahibi 50 yükümlü ailesine gıda yardımı yapıldığı kaydedildi. Gıda kolileri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri tarafından yükümlülere teslim edildi.

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Cizre'de yükümlülere Ramazan yardımı
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