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Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:19

Çocuk kavgasına aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Çocuk kavgasına aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü

’da çocukların kavgasına büyükler de katılınca ortalık savaş alanına döndü. Olayda bir kadın bıçakla yaralandı.

Batman'ın Tılmerç Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya çocukların anne ve babaları ile yakınları da karıştı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında taraflar birbirlerine saldırdı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada L.K. adlı kadın vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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Çocuk kavgasına aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü
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