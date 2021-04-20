Çocuk kavgasına aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü

Batman'ın Tılmerç Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya çocukların anne ve babaları ile yakınları da karıştı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında taraflar birbirlerine saldırdı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada L.K. adlı kadın vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.