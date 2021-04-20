Diyarbakır’da sahte deterjan ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Ergani ilçesinde A.K'nin elinde bulundurduğu sahte deterjanları piyasaya süreceği öğrenildi.

Jandarma timleri tarafından Ergani ilçesi Yakacık mahallesinde A.K. isimli şüpheliye ait minibüste yapılan aramada; 3 ton 762 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı, 83 litre sahte bulaşık deterjanı ve 169 litre sahte çamaşır suyu ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte temizlik ürünleri muhafaza altına alınarak Ergani Mal Müdürlüğüne teslim edilirken A.K hakkında "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu"na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.