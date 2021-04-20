Doktorları bile şoke etti! Tam futbol topu büyüklüğünde...

FUTBOL TOPU BÜYÜKLÜĞÜNDE SAATLİ BOMBA

Dr. Mustafa Mert Özgür, Gökgöz'ün karnında futbol topu büyüklüğünde, adeta saatli bomba ile yaşamasının neredeyse imkansız olduğunu belirterek, "Yaklaşık iki hafta önce hastanemizde hafta sonu nöbetçiydim. Gece 12.00-01.00 civarı, dış merkezden bir kamu hastanemizden arandım ve bir hastada dev bir aort anevrizması olduğu söylendi. Aort anevrizması, karındaki aort damarının genişlemesi durumudur. Çapından bahsettiklerinde ise çok şaşırdım, hatta doğru olamayacağını düşündüm. İki kere arayıp teyit etme gereği duydum. Daha sonra acil olarak hastayı bize yönlendirmelerini istedim. Hastanemize geldiğinde, gerçekten de doğruymuş. Karnında kocaman bir şişlikle geldi. Acilen tomografisini çektik ve en geniş yerinde yaklaşık 15 santim çapa ulaşan, uzunluğu da 17-18 santimetreyi bulan bir baloncuk, adeta bir saatli bomba olduğunu gördük. Hastaya bunu yeni mi fark ettiğini sorduğumuzda daha da şaşırdık. Çünkü aslında 3-4 senedir bu durumun farkında olduğunu, ancak kendisine ameliyatı kaldıramazsın dedikleri için korkup ameliyat olmadığını söyledi. Bize geldiğinde bulantı ve kusma şikayetleri vardı. Artık acil olarak ameliyat edilmesi gerekiyordu. Nöbet ertesindeydim o gece ama hemen gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra mesaime devam etmeye karar verdim. Dr. Tanıl Özer'i de evden çağırdık ve beraber acil olarak ameliyata aldık. Aort damarını yapay bir damarla değiştirdik. Hiçbir sıkıntı olmadı çok şükür" dedi.

"AORT DAMARININ ÇAPI 7-8 KATINA ULAŞMIŞTI"

Karın bölgesinde bulunan aort damarının en fazla 2-2,5 santim genişliğinde bir damar olduğuna işaret eden Dr. Özgür, "Biz damarın çapı 4 santimi geçtiği zaman anevrizma olarak nitelendiririz ve ameliyat sınırına yaklaştığı için takibe alırız. 5 santimden sonra, patlama riski çok yüksektir. Hastamızın damar çapı ise 7-8 kat daha büyüktü. Benim daha önce böyle bir tecrübem açıkçası olmadı. Çünkü bu seviyeye gelene kadar aslında aort damarı yırtılır ve hasta maalesef bu esnada hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybeder. Literatürde de çok ender görülen bir durum bu çapta bir aort anevrizması. Hatta uluslararası bir yayında da bunu paylaşmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.