Dondurmacıların hedefi şaştı

BU yıl havaların geç ısınması ve koronavirüsün (Covid-19) etkisiyle dondurmacıların satış planları sekteye uğradı. Özellikle nisan ayında Türkiye'nin standart hava koşullarının oluşmadığına dikkat çeken Bilecikli dondurmacılar, pandeminin de etkisiyle dondurma satışlarının yüz güldürmediğini belirtti. Bilecik'te üç kuşaktır dondurmacılık yaptıklarını ifade eden İbrahim Özdemir, hava sıcaklıklarının artmamasından dolayı bu yıl dondurma satışlarının beklenen seviyede olmadığını söyledi. Son zamanlarda havaların kapalı, yağmurlu ve soğuk geçtiğini, vatandaşların dondurma yemek için güneşin kendini göstermesini beklediğini anlatan Özdemir, "Geçen sene havalar sıcaktı, biraz daha iyiydi işlerimiz. Bu sene biraz serin geçiyor havalar, işlere etkisi oldu. Geçen seneye nazaran işlerimiz yarı yarıya düştü" dedi. İHA