Düğünlerinde eski Mardin gelenek ve görenekleri yaşattılar

Kızıltepe ilçesinde Aydoğan ve Boran ailelerinin çocukları Mimar Seydo Renas Aydoğan ile Psikolojik Danışman Dilara Boran eski ve yeni adetlerin uygulandığı düğün ile dünya evine girdi.

Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan düğünde genç çift düğün salonunun girişinde Mardin'in eski adetlerini yaşatarak aydınlığı, bereketi ve sevgiyi simgeleyen özel tasarım ayna ile karşılandılar. Mardin'in eski geleneklerinden biri olan ve bu özel tasarım ayna eskiden mutlaka her gelinin çeyizinde bulunur ve gelin bu ayna ile uğurlanıp karşılanırdı. Mardin'in eski örf-adetini düğünlerinde yeniden yaşatan Seydo Renas Aydoğan ile Dilara Boran Çifti davul, zurna ve zılgıtlar eşliğinde salona girerken gelinin kayınvalidesi tarafından özel tasarım ayna ile karşılandı. Damadın dayısı Mehmet Sait Tunç tarafından eski adetlerin yaşatılması için gelin-damada hediye edilen özel tasarım aynanın üzerinde yer alan şekil ve simgeler ile ilgili olarak özel açıklamalarda bulunan araştırmacı-yazar Mehmet Sait Tunç, aynanın mutluluk ve bereketi simgelediğini belirtti.

Aynı zamanda tarihi araştırmalarda da bulunan Tunç, ayna da farklı renkler ve semboller kullanıldığını ve Arapça yazıların yer aldığını belirterek, ayna üzerine bulunan simgeleri şu şekilde açıkladı:

"Aynanın üzerinde ahşaptan bir taç bulunur ve bu taç içinde bereketi simgeleyen üzüm salkımı ve kuşlar yer alır. Ayna çemberinin üst kısmında bereket simgesi olarak Hz. Fatima'nın eli ve el içinde nazara karşı kullanılan göz bulunur. Yüzyıllardır kullanılan bu el simgesinin kem gözlerden ve nazardan koruduğuna, iyileştirici olduğuna, güç ve bereket getirdiğine inanıldığı için kullanılır. Aynanın üst kısmında ayrıca "Arapça hatlarla yazılı 'El rızk ala Allah' (Rızık Allah'tandır) yazısı yer alırken aynanın alt kısmında Arap, Hint ve İran edebiyatında çok sık kullanılan Şahmeran motifi bulunmakta, Mardin'de de gelin aynalarında, örtülerde, bakır işlemeciliğinde ve cam altı sanatında çok yaygın olarak kullanılır. Cam altı sanatında kullanılan hiçbir şahmeran diğerine benzememektedir."

"SEVDİĞİM ŞEKER VE BALDAN TATLIDIR"

Tunç, "Aynanın alt kısmında yine Arapça olarak 'El hesut le yesut' (Kıskanan Muaffak olamaz) ve yine Arapça olarak 'Habibi sıkkar hılu' (Sevdiğim şekerden, baldan tatlıdır) yer almakta. Aynanın alt kısmında ve iki tarafında çiçekler yer alırken dört tarafında ise güvercinler yer almakta. Güvercin motifi, haberci, iyi haber getiren, ruhu göklere yükselten, muhabbet, sevgi ve mutluluk sembolü olarak bilinir ve özgürlüğü simgeler. Bu motife bazı manastırlarda, kiliselerde taş işçiliğinde de tanık olabiliyoruz." şeklinde konuştu.

ALTIN VARAKLI AYNA: BOLLUK BEREKETİ SİMGELİYOR

Tunç, aynada yer alan simgelerde yer alan renklerin manasını ise şöyle ifade etti: "Altın varak ile yazılan yazılar bolluk bereket simgeliyor. Yine mavi renk nazara karşı kullanılırken, pembe ve kırmızı renk ise sevgiyi, yeşil renk cenneti ifade ediyor. Kültür öğesi olarak kullanılan birçok öğe günümüze kadar geliyor. Bu öğeleri kullanırken kiminin nazar boncuğu takıyor, kimisi kapının girişine at nalını asarken, kiminin ise ağaca çaput bağlayıp buralardan medet umuyor" dedi.