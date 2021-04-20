Düğünlerinde eski Mardin geleneklerini yaşattılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen düğünde, gelindamat eski örf ve âdetlere uygun olarak üzerinde çeşitli simgeler bulunan ve aydınlığı simgeleyen ayna ile karşılandı. Seydo Renas Aydoğan ile Dilara Boran çiftinin düğününde eski Mardin düğünlerinde kullanılan ayna yer aldı. Aynada Arapça olarak "El hesut le yesut" (Kıskanan muvaffak olamaz) ve yine Arapça olarak "Habibi sıkkar hılu" (Sevdiğim şekerden, baldan tatlıdır) yazıları yer aldı. Aynanın üzerindeki altın varak ile yazılan yazılar bolluk bereketi simgelerken, mavi renk nazara karşı , pembe ve kırmızı sevgiyi, yeşil ise cenneti ifade ediyor.