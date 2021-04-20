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Haberler Yaşam Haberleri Duvardan söküp aldı! Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı
Giriş Tarihi: 20.4.2021 23:21 Son Güncelleme: 20.4.2021 23:28

Duvardan söküp aldı! ’nda Türk bayrağına çirkin

İHA
Duvardan söküp aldı! Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı

'nda  bir iş yerinde asılı olan , sokaktan geçen bir kişi tarafından asılı bulunduğu yerden söküldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay geçtiğimiz günlerde Alacamescit Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market işletmesinin pencere kısmında asılı olan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi tarafından asılı durduğu yerden söküldü.

BAYRAĞI SÖKÜP YOLUNA DEVAM ETTİ

O anlar iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cep telefonu ile konuşarak gelen bir kişi gördüğü Türk bayrağını sökerek yoluna devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis bayrağı eliyle sökerek alan kişiyi arama çalışması başlattı.

Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı | Video

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Duvardan söküp aldı! Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı
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