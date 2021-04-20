Elazığ'da üç ana cadde trafiğe kapatıldı

Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Erkaya YIRIK Başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.

KARAR VERİLDİ



Toplantıda, araç trafiğinin yoğun olduğu ve vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu caddelerden Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Hürriyet Caddesi'nde sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz sokağa çıkmaların önüne geçerek kalabalık görüntülerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla bu caddelerin geçici bir süreliğine kolluk kuvvetlerince belirlenen noktalardan araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.