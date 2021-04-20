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Giriş Tarihi: 21.4.2021 00:15

'da üç ana cadde trafiğe kapatıldı

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Elazığ'da üç ana cadde trafiğe kapatıldı

'ın en işlek caddeleri , ve Covid 19 tedbirleri kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Erkaya YIRIK Başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler görüşüldü.

KARAR VERİLDİ

Toplantıda, araç trafiğinin yoğun olduğu ve vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu caddelerden Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Hürriyet Caddesi'nde sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz sokağa çıkmaların önüne geçerek kalabalık görüntülerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla bu caddelerin geçici bir süreliğine kolluk kuvvetlerince belirlenen noktalardan araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.

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Elazığ'da üç ana cadde trafiğe kapatıldı
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