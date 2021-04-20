Esenyurt'ta ilginç olay! Çorap satıyordu üzerinden cip anahtarı çıktı

Çorap satan kadının polise zorluk çıkarmasına tepki gösteren dilenci, "Senin gibi karşı gelmiyoruz. İşte sizin yüzünüzden biz mağdur duruma düşüyoruz. İhtiyacı olana mani oluyorsunuz. Dilendiğini neden söylemiyorsun? Benim 5 tane çocuğum var. Ben mendil satıyorum bana para veriyorlar, sana da veriyorlar" dedi.