Facidan dönüldü! Alevler tüplere ulaşmadan söndürüldü

Bursa'da iki katlı bir evin üst katında yangın çıktı. Alt katı tüp deposu olan binadaki yangın büyük paniğe neden olurken. Alevler tüplere sıçramadan kontrol altına alındı.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Tepecik mahallesinde E.U'ya ait olan iki katlı binanın üst katından dumanlar yükselmeye başladı. Komşuların fark ederek itfaiyeye haber vermesi sonucu olay yerine ekipler sevk edildi. Alt katında onlarca tüp olduğu öğrenilen binanın sahibine ulaşılmaya çalışıldı. İlçeden ayrılmak üzere olduğu öğrenilen E.U, hemen olay yerine koştu. Deponun kapısı açılarak tüpler kontrollü bir şekilde dışarıya çıkarılırken, İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.