Fedakâr öğretmenin şampiyon öğrencileri

Abdullah Gökşen görev yaptığı Gaziantep Nizip'e bağlı Kumla köyünde kick boksa yönlendirdiği gençlerin hayatına dokunduBuldukları boş arazilerde, kullanılmayan eski bir sınıfta antrenman yapan gençler kendilerini her geçen yıl geliştirdiOsmaniye'ye tayini çıkan Abdullah öğretmen her hafta sonu 200 km yol kat ederek öğrencilerini yalnız bırakmadıO gençlerden 4'ü Antalya'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya kazanarak gururumuz olduGaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kumla köyünde bir ortaokulda öğrenim gören yaşları 16-17 arasındaki gençler, sınıf öğretmenleri Abdullah Gökşen'in yönlendirmesiyle kick boks yapmaya başladı. Okulda sınıftan bozma bir salonda ve boş arazilerde çalışan gençler 6 yılda kendilerini geliştirdi. O gençlerden 4'ü Antalya'da 8-11 Nisan arasında düzenlenen ve 1500 sporcunun katıldığı Avrupa Kupası Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya kazandı. Öğrencilerinin kick boks eğitimiyle yakından ilgilenirken eş durumundan dolayı 5 yıl önce Osmaniye'nin Düziçi ilçesine tayin olan Abdullah öğretmen her hafta sonu 200 km uzaklıktaki Kumla köyüne giderek, öğrencileri çalıştırmaya devam etti. Öğretmenlerinin büyük fedakârlıklarıyla antrenmanlarını sürdüren gençlerden Filyet Nacar (16) 2 altın ve bir gümüş madalya, Mehmet Ali Murat (16) altın madalya, Saadet Arslan (17) gümüş madalya, Ebru Zor (16) bronz madalya kazandıBaşarılı gençler 1-7 Temmuz 2021 tarihlerinde Gaziantep'teki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda da başarılı olurlarsa ağustos ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli takıma girmeye hak kazanacak. Türkiye'nin gururu gençler milli takım forması giyerek aldıkları madalyalarla ay yıldızlı bayrağı göndere çektirme hayali kuruyor. Öğretmen Abdullah Gökşen "Çocuklar kendilerini ispat ederek uluslararası başarı elde ettiler. Gururluyuz" dedi.ŞAMPİYONADA kazandıkları dereceler için öğrencilerini tebrik eden Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Düziçi Cumhuriyet İlkokulu Sınıf Öğretmeni Abdullah Gökşen, "Çocukları sporla tanıştırdıktan sonra zor şartlar altında da olsa çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Tayinim Osmaniye'nin Düziçi ilçesine çıktı. 5 yıldır 200 km gidiş gelişle Osmaniye'den hafta sonları kendi aracımla köye gelip gidiyorum. Pandemi sürecinde uzaktan programlarla çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.