Gölette erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre Ziya Aslan ile Ziya Muhammet Aslan (18) Regaip Aslan (16) yüzmek için Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesinde bulunan gölete girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren gençlerden Ziya Muhammet Aslan (18) Regaip Aslan (16) güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. Ancak Ziya Aslan yaşamını yitirdi. Kurtulan gençler 112 Acil Çağrı merkezini arayarak durumu haber verdi.

MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göletteki kişiye ulaşılamayınca Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen ve gölete giren dalgıçlar Ziya Aslan'ın cansız bedenine ulaştı. Aslan'ın cenazesi sudan çıkartılarak incelenmek üzere morga kaldırıldı. Ziya Muhammet Aslan (18) Regaip Aslan (16) ise hastanede tedavi altına alındı.