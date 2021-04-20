Gündüz vakti korona okeyi oynadılar! 46 kişiye 160 bin lira ceza kesildi

İstanbul Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye baskın yapıldı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu baskında içeride bulunan 46 kişiye 160 bin liraya yakın ceza yazıldı.



İstanbul Sultanbeyli'de, işyeri denetimi ve Covid-19 tedbirleri ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; dün öğlen saatlerinde Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir kıraathanede yapılan kontrollerde, kıraathanenin kapalı olması gerekirken açık olduğu, görüldü. İçeri giren Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri oyun oynayan ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan 46 kişiye ceza yazdı.



İstanbul genelinde vaka sayıları artmasına rağmen tüm bu tedbirleri hiçe sayarak oyun onamak için bir araya gelen onlarca kişi "Korona'yı" görmezden geldi. İçeride bulunan 46 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" gereğince toplam 159 bin 574 lira idari para cezası işlemi uygulandı.