‘Hatay, yeni dönemde kültür turizminin başkenti olacak’

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ı kültür turizminin başkenti yapacaklarını söyledi. Yayman, "Salgının bittiği ya da kontrol altına alındığı anda turizm uçacaktır. Hatay müzeler şehrine döndü. Sadece Antakya merkezde 5 müzemiz var. Arkeoloji müzemiz dünyanın en büyük mozaik müzesi. Yeni açılan müzemiz ise Türkiye'nin en güzel şehir müzesidir. Müze otel başlı başına bir destinasyon. Otelin altındaki Necmi Afsuroğlu müzesi dünyada farkındalık oluşturdu. Hatay yeni dönemin kültür turizminin başkenti olacak bir potansiyele sahip" dedi.