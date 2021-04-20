Hatay’da dolandırıcılara operasyon

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri mali suçlar kapsamında yapılan araştırma ve çalışmalarda Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede sahtecilik suçundan göz altına alınan E.Y. isimli şahsın iki ayrı adresinde arama yapıldı.

İlk adreste yapılan aramada hap, enjeksiyon, enjeksiyonluk ampul, enjeksiyon çözelti, plastik tüpler içerisinde sıvı ilaç, sprey ve ilaç tabletlerinden olmak üzere toplam 2 bin 504 adet ilaç ele geçirildi.

Ayrıca E.Y. nin Babası A.Y. ye ait olan bağ evinde yapılan aramada 95 Litre el yapımı Boğma Rakı olarak tabir edilen el yapımı içki, 2 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 103 adet kartuş ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili Cumhuriyet Savcısından alınan talimat kapsamında A.Y. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapılmış şahsa ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı gerekli yasal işlemler için Arsuz İlçe Jandarma komutanlığına teslim edildi.