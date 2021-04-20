Hepimiz öldük yalnızca babamı gömdüler





Yüzlerce TIR'ın sırasını bozarak yasak olmasına rağmen durdurulamayan bir şoförün kullandığı aracın altında can verdi babam. Ölümüne yol açan ise dışarıda geziyor. Başka canlar yanmasın. Kural, yasak, 'dur' dinlemeyen bu şahısa tanınan bu hak babamın acısının tekrarını yaşattı bize. Ben adli emanetten babamın kanlı elbiselerini alıp ellerimle tuttum. Babam bomboş bir sahada, iş durdurulmuşken, ısrarla gözü dönmüş bir şekilde o sahaya giren bir şoför tarafından kanlar içinde bırakıldı.