‘Hocaların hocası’na veda

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı ve yazar Prof. Dr. Ali Özek (89) dün son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin emekli öğretim üyelerinden biri olan Özek için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namaza, Özek'in yakınlarının yanı sıra siyaset ve akademi dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Özek'in cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Özek'in kardeşi ile birlikte kendilerinin hocası olduğunu ve iki kardeş okudukları için kendilerine burs verdiğini belirterek, "Ali Özek hocamız uluslararası boyutta hayır hasenat yapan, ilmi faaliyetlere büyük destek veren bir hocamızdı" dedi. Cenaze namazının ardından Özek'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla Fethiye Doğanlar Köyü'nde gönderildi.