İstanbul'da ilginç kavga: Biri çekti diğeri dövdü!

İstanbul'da yaşanan dehşet verici olay, dün öğleden sonra Avcılar sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, internetteki arkadaşlık sitesi üzerinde bir kızla tanışan E.G., onunla buluşmak istedi. Kız ise sevgilisi M.F.Ö'ye olanları anlattı.

Bir arkadaşını da yanına alan M.F.Ö, buluşmak için kız arkadaşının telefonundan E.G.'ye mesaj attı. Avcılar sahilde buluşan şahıslar arasında önce tartışma ardından kavga çıktı.



BİRİ DÖVDÜ BİRİ ÇEKTİ



Kavgada kızın sevgilisi M.F.Ö, E.G'yi yere yatırarak yumrukla darp etmeye başladı. Bu sırada M.F.Ö.'nün yanında bulanan arkadaşı da darp anını kameraya çekti. Şahsın darp edilerek kameraya çekildiği anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri M.F.Ö'yü gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan M.F.Ö'nün, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.