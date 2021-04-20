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Giriş Tarihi: 20.4.2021 19:36 Son Güncelleme: 20.4.2021 19:37

'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 390 kişi hayatını kaybetti

İHA
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 390 kişi hayatını kaybetti

salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da, son 24 saatte salgın sebebiyle 390 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 117 bin 633'e yükseldi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkis ialtına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

12 BİN 74 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 294 bin 45 koronavirüs testi yapıldığı ve 12 bin 74 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 891 bin 63'e ulaştığı kaydedildi.

390 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 390 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 117 bin 633'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 22 bin 453 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 482 bin 715 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 93 kişi azalarak 3 bin 151 oldu.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 15 milyon 674 bin 80 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 597 bin 263 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 390 kişi hayatını kaybetti
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