İzmir'e çamur yağdı! Oto yıkamacıların önünde kuyruk oluştu!



Bir diğer oto yıkama çalışanı Erdem Vazgeç (17), "Hafta sonu ve pazartesi çamurlu yağış gerçekleşti. Bugün insanlar arabalarını temizle etmeye geldi. Yoğunluk var" dedi. Aracını yıkamaya gelen vatandaşlardan özel bir şirkette şoför Durmuş Gündoğdu (51) "Yağan yağmur çamuru da getirdi. Normalde yıkamayı düşünmüyordum. Çok kirlendiği için yıkatıyorun" dedi.