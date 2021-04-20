Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Tarsus ilçesinde 8, Silifke ilçesinde 1, Erdemli ilçesinde 1, olmak üzere toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonlarda, 46 gram toz esrar, 24 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.