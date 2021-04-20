JASAT'lar suçüstü yakaladı! Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Haliliye ilçesinde tarihi eserleri yüksek fiyata satan şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli elinde bulundurduğu tarihi eserleri yüksek fiyata (500 bin Amerikan doları) satmak amacıyla müşteri sandığı JASAT ekipleriyle buluştu. Ekiplerle, eserlerin olduğu evde buluşan Suriye uyruklu İ.E.H. isimli şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, bir altın yaldızlı yazılar ile süslü yazıt, bir İbranice el yazması tarihi kitap, bir eski dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan Tevrat olduğu değerlendirilen üzerine el yazmalı dini yazıt, 8 kollu yaldızlı sembol bulunan bir Ortaçağ'a ait tarihi eser niteliği taşıyan sunu kabı, bir Ortaçağ'a ait tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde hayvan figürü bulunan matruşka, bir eski dönemlere ait tarihi değeri olduğu değerlendirilen cam seramik parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçısı Suriye uyruklu İ.E.H. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.