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Haberler Yaşam Haberleri Kamışlı’da örgüt içi çatışma! PKK birbirine düştü : 10 ölü
Giriş Tarihi: 21.4.2021 02:23

’da örgüt içi çatışma! PKK birbirine düştü : 10 ölü

HALİT TURAN HALİT TURAN
Kamışlı’da örgüt içi çatışma! PKK birbirine düştü : 10 ölü

’nin kentinde PKK kendi içinde çatışmaya girdi. PKK, rejime yakın örgüt üyesi Alilo’yu örgüt için anlaşmazlık nedeniyle sözde gözaltına aldı. Alilo’ya bağlı adamlar isyan çıkartarak örgüt üyeleriyle çatışmaya girdi. ’in ilçesi karşısında yaşanan ve patlama seslerinin de geldiği çatışmalarda 10 terör örgütü üyesi öldü.

Suriye'nin kuzey doğusunda, Türkiye sınırında bulunan ve Haseke'nin merkezi olan Kamışlı kentinde, rejime yakın PKK\YPG üyesi Abdülfettah Alilo, örgüt için anlaşmazlık nedeniyle örgüt üyeleri tarafından sözde gözaltına alındı. Bunun üzerine Alilo'ya bağlı örgüt üyeleri, PKK içinde çatışma çıkardı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Birbirine düşen örgüt üyelerinin şiddetli çatışması Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden de duyuldu. Çatışmalarda 8'i rejime yakın PKK\YPG üyesi Abdülfettah Alilo'ya bağlı 10 örgüt üyesinin öldüğü öğrenildi. Bölgede çatışmaları halen devam ettiği, patlamalar yaşandığı öğrenildi.

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Kamışlı’da örgüt içi çatışma! PKK birbirine düştü : 10 ölü
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