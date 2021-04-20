Kamışlı’da örgüt içi çatışma! PKK birbirine düştü : 10 ölü

Suriye'nin kuzey doğusunda, Türkiye sınırında bulunan ve Haseke'nin merkezi olan Kamışlı kentinde, rejime yakın PKK\YPG üyesi Abdülfettah Alilo, örgüt için anlaşmazlık nedeniyle örgüt üyeleri tarafından sözde gözaltına alındı. Bunun üzerine Alilo'ya bağlı örgüt üyeleri, PKK içinde çatışma çıkardı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Birbirine düşen örgüt üyelerinin şiddetli çatışması Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden de duyuldu. Çatışmalarda 8'i rejime yakın PKK\YPG üyesi Abdülfettah Alilo'ya bağlı 10 örgüt üyesinin öldüğü öğrenildi. Bölgede çatışmaları halen devam ettiği, patlamalar yaşandığı öğrenildi.